На Станиславского погасли светофоры

Причину сбоя в работе светофора выясняют
Причину сбоя в работе светофора выясняют

Утром 23 апреля на пересечении улицы Станиславского и улицы Степной в Ленинском районе Новосибирска отключились светофоры.


Отметка о том, что светофоры на перекрёстке не работают, появилась на Яндекс.Картах около 7:25. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС подтвердили, что светофор не работает.


«Заявка поступила 40 минут назад. Бригада на выезде. Причина сбоя устанавливается», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.


Согласно сервису Яндекс.Пробки, затора на перекрёстке нет, скорость движения автомобилей составляет около 20 км/ч. В целом уровень пробок к 8:00 в городе оценивается на 5 баллов.


На Станиславского погасли светофоры


Один из последних сбоев в работе светофоров был в начале апреля: в утренний час пик пробки собрались из-за сломавшихся светофоров на площади Труда.

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