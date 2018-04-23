В Новосибирске распустились первые одуванчики

Читательница сфотографировала одуванчики в Академгородке
Читательница сфотографировала одуванчики в Академгородке

В Новосибирске расцвели первые одуванчики — горожане начали замечать первые цветки в разных районах города.


«Это прекрасное и замечательное растение, несмотря на то, что это сорняк с длинным корнем. Выкорчевать его полностью очень сложно, дачники с этим упорно борются (смеётся). Многие животные едят одуванчики, он очень полезен. Одуванчики используют и люди: сок из стебля выжимают на ранки, что способствует их быстрому заживлению», — рассказала корреспонденту НГС садовод-любитель Алиса Богомолова.


По словам Богомоловой, первые цветки растения можно увидеть в Советском районе города, в Академгородке и у разъезда Иня. Корреспондент НГС видел несколько цветов одуванчика и в Ленинском районе города.


Одним из первых в Новосибирске зацвёл крокус — первые цветы появились на месте растаявшего снега.

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