В Новосибирске распустились первые одуванчики
В Новосибирске расцвели первые одуванчики — горожане начали замечать первые цветки в разных районах города.
«Это прекрасное и замечательное растение, несмотря на то, что это сорняк с длинным корнем. Выкорчевать его полностью очень сложно, дачники с этим упорно борются (смеётся). Многие животные едят одуванчики, он очень полезен. Одуванчики используют и люди: сок из стебля выжимают на ранки, что способствует их быстрому заживлению», — рассказала корреспонденту НГС садовод-любитель Алиса Богомолова.
По словам Богомоловой, первые цветки растения можно увидеть в Советском районе города, в Академгородке и у разъезда Иня. Корреспондент НГС видел несколько цветов одуванчика и в Ленинском районе города.
Одним из первых в Новосибирске зацвёл крокус — первые цветы появились на месте растаявшего снега.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено Анной Задорожной