Роскомнадзор блокировал некоторые IP-адреса Google из-за Telegram
Компания Google не выполнила требования Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) и поэтому "Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации", - говорится в сообщении официальной страницы ведомства Вконтакте.
Десять дней назад Таганский суд Москвы принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России, а 16 апреля Роскомнадзор уведомил об этом операторов связи. С этого дня Роскомнадзор заблокировал 18 млн различных IP-адресов, которые мессенджер использовал для обхода блокировок. В список блокируемых попали, в том числе, такие гиганты интернет-индустрии, как Amazon, Google и Microsoft.
НГС.НОВОСТИ ранее сообщали о запросах новосибирцев в поисковой системе Яндекс, связанными с блокировкой мессенджера Telegram.
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Валерий Иванов
Фото Александра Ощепкова