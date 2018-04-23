Роскомнадзор блокировал некоторые IP-адреса Google из-за Telegram

Роскомнадзор заблокировал 18 млн различных IP-адресов
Роскомнадзор заблокировал 18 млн различных IP-адресов


Компания Google не выполнила требования Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) и поэтому "Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации ряд IP-адресов Google, которые используются Telegram для осуществления деятельности в Российской Федерации", - говорится в сообщении официальной страницы ведомства Вконтакте.


Десять дней назад Таганский суд Москвы принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России, а 16 апреля Роскомнадзор уведомил об этом операторов связи. С этого дня Роскомнадзор заблокировал 18 млн различных IP-адресов, которые мессенджер использовал для обхода блокировок. В список блокируемых попали, в том числе, такие гиганты интернет-индустрии, как Amazon, Google и Microsoft.


НГС.НОВОСТИ ранее сообщали о запросах новосибирцев в поисковой системе Яндекс, связанными с блокировкой мессенджера Telegram.

Прочтений: 837
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено