Число безработных в Новосибирске за год сократилось более чем на тысячу человек

Работа всегда есть в торговле и общепите
Работа всегда есть в торговле и общепите


По данным городского центра занятости число безработных в Новосибирске за прошедший год сократилось с 11,6 тысяч человек в первом квартале 2017 года до 10,5 тысяч человек за этот же период 2018 года.


При этом, в прошлом, 2017 году, городская служба занятости располагала сведениями о потребности предприятий и организаций в 15839 работниках, а в первом квартале 2018 года эта организация сообщала о дефиците предприятий города в 17026 работниках - спрос на рабочие руки вырос более чем на тысячу человек.


Большая часть вакантных мест в этом году была на предприятиях обрабатывающих производств, в торговле, строительстве, учреждениях здравоохранения и социальных услуг, а так же в образовательных учреждениях, что повторило прошлогоднюю ситуацию.


Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали о величине прожиточного минимума в Новосибирской области - показатели региона 54 сравнимы со средними по Российской Федерации.

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