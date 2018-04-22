Трагедия под Новосибирском: пенсионерка за рулем задавила пожилую женщину

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД





Сегодня в одном из новосибирских садоводческих товариществ, находящихся в районе поселка Гусиный Брод произошло ДТП со смертельным исходом.







Автомобиль Nissan Wingroad, за рулем которого находилась 70-летняя женщина, застрял в грязи на дороге. Пытаясь выбраться, водитель сдала назад и сбила 77-летнюю женщину, находившуюся в опасной близости от застрявшей машины. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.







Корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области по телефону подтвердили, что на место происшествия выехали сотрудники ГИБДД, которые в настоящее время устанавливают все обстоятельства этого ДТП.







Вчера НГС.НОВОСТИ сообщали о ДТП с участием троллейбуса и внедорожника Toyota Prado.

