Трагедия под Новосибирском: пенсионерка за рулем задавила пожилую женщину
Сегодня в одном из новосибирских садоводческих товариществ, находящихся в районе поселка Гусиный Брод произошло ДТП со смертельным исходом.
Автомобиль Nissan Wingroad, за рулем которого находилась 70-летняя женщина, застрял в грязи на дороге. Пытаясь выбраться, водитель сдала назад и сбила 77-летнюю женщину, находившуюся в опасной близости от застрявшей машины. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
Корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области по телефону подтвердили, что на место происшествия выехали сотрудники ГИБДД, которые в настоящее время устанавливают все обстоятельства этого ДТП.
Вчера НГС.НОВОСТИ сообщали о ДТП с участием троллейбуса и внедорожника Toyota Prado.
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Валерий Иванов
Фото Александра Ощепкова