Фура разворотила тротуар и клумбу в центре Нарымского сквера

Фура повредила не только клумбу, но и тротуар в центре Нарымского сквера

Сегодня, 22 апреля, по Нарымскому скверу в Новосибирске проехалась фура — она разворотила клумбу и тротуар с бордюром, на дорожках осталось много грязи. Очевидцы вызвали полицию.







«Мы с мужем и ребёнком гуляли в Нарымском сквере и стали свидетелями такой ситуации: два грузовика цирковых с животными просто разворотили центр Нарымского сквера, сломали бордюры, проехались по лужайке, по газонам, это просто ужас, кошмар», — рассказала корреспонденту НГС жительница Новосибирска. Позже она уточнила, что газоны и тротуар повредил один из грузовиков.







Жители надеются, что повреждения от фуры скоро устранят





По её словам, гулявшим там горожанам, в том числе детям и матерям с колясками, пришлось быстро расступиться перед фурой, и она поехала по клумбе. Очевидцы отметили, что водителю отдал команду сотрудник цирка.







«Я думаю, что он имел в виду просто проехать в сквер и найти въезд. А водитель, я прошу прощения, сглупил и не просто не сориентировался, он поехал по газонам и лужайкам.





Там просто ужасно, надеюсь, что это устранят. Думаю, что многие со мной согласятся, что администрация цирка должна взять на себя ответственность», — возмутилась очевидица.











Муж сибирячки вызвал полицию — в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что на место действительно выезжал участковый.







В приёмную новосибирского цирка дозвониться не удалось — корреспондент НГС отправила администрации письменный запрос.







Очевидица уточнила, что накануне в Нарымском сквере провели субботник — пыль на парковке возле цирка подмёл и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

