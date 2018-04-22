Планктон не пройдёт: сотрудники офисов устроили гонки на креслах и забеги с кружкой кофе

В чемпионате участвовали 11 компаний Новосибирска

Днём 22 апреля в Новосибирске прошёл чемпионат по офисным видам спорта — участники соревновались, кто лучше ездит на офисных креслах.







«Это эстафеты и спортивные мероприятия с использованием повседневных офисных предметов», — рассказал корреспонденту НГС о сути чемпионата организатор Филипп Родионов.







В чемпионате участвовали 11 крупных новосибирских компаний — в каждой было по 10 человек. Они устроили заезды на офисных креслах, эстафету до кулеров, офисную «змейку», кёрлинг, баскетбол, забеги с кружкой кофе, а также «балансирование с бухгалтерским балансом», отметили в оргкомитете.







Участники боролись в забегах до кулера





Офисные сотрудники сразились и в гонках на креслах





Первое место досталось команде «Ростелекома», второе — компании 2ГИС, а третий приз забрал Сбербанк. Победителю достались офисные кресла и кулеры, а также годовой запас пиццы от спонсоров, добавил Филипп Родионов.







В каждой команде было по 10 человек





Самые активные «спортсмены» получили годовой запас пиццы









Ранее три офисные сотрудницы из Новосибирска попали в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис» — девушки готовятся к интернет-голосованию и будут бороться за награду в 2 миллиона рублей.

