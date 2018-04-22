Планктон не пройдёт: сотрудники офисов устроили гонки на креслах и забеги с кружкой кофе

В чемпионате участвовали 11 компаний Новосибирска
В чемпионате участвовали 11 компаний Новосибирска

Днём 22 апреля в Новосибирске прошёл чемпионат по офисным видам спорта — участники соревновались, кто лучше ездит на офисных креслах.


«Это эстафеты и спортивные мероприятия с использованием повседневных офисных предметов», — рассказал корреспонденту НГС о сути чемпионата организатор Филипп Родионов.


В чемпионате участвовали 11 крупных новосибирских компаний — в каждой было по 10 человек. Они устроили заезды на офисных креслах, эстафету до кулеров, офисную «змейку», кёрлинг, баскетбол, забеги с кружкой кофе, а также «балансирование с бухгалтерским балансом», отметили в оргкомитете.


Участники боролись в забегах до кулера
Участники боролись в забегах до кулера


Офисные сотрудники сразились и в гонках на креслах
Офисные сотрудники сразились и в гонках на креслах


Первое место досталось команде «Ростелекома», второе — компании 2ГИС, а третий приз забрал Сбербанк. Победителю достались офисные кресла и кулеры, а также годовой запас пиццы от спонсоров, добавил Филипп Родионов.


В каждой команде было по 10 человек
В каждой команде было по 10 человек


Самые активные «спортсмены» получили годовой запас пиццы
Самые активные «спортсмены» получили годовой запас пиццы



Ранее три офисные сотрудницы из Новосибирска попали в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис» — девушки готовятся к интернет-голосованию и будут бороться за награду в 2 миллиона рублей.

Прочтений: 2824
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (25)25
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено