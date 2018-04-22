Фоторепортаж: новосибирцы запустили ракеты в небо над Шлюзом

Сибиряки сделали ракеты в честь полёта Юрия Гагарина в космос

Поздно вечером 21 апреля десятки новосибирцев отпраздновали Юрьеву ночь на Шлюзе — они сделали ракеты и запустили их в небо.







Юрьеву ночь посвятили полёту Юрия Гагарина в космос, рассказали организаторы. Главным событием праздника стал ракетный фестиваль на площадке у Дома молодёжи «Маяк» на улице Русской — гости принесли макеты ракет, изготовленные из пластиковых бутылок.







Для новосибирцев провели мастер-класс





Мероприятие было безопасным, заверили организаторы





«В качестве рабочего вещества в такой ракете используется вода с добавлением звёздной пыли и секретных космических веществ. Реактивный двигатель ракеты представляет собой пластиковую бутылку, в которой примерно на четверть налита вода. С помощью насоса в бутылку под давлением накачивается воздух.







Затем ракета устанавливается на стартовый стол, и, когда горлышко бутылки открывается, вода из нее начинает стремительно вытекать вниз, а сама ракета взмывает вверх», — объяснили в оргкомитете Дома молодёжи «Маяк».







Ракеты сделаны из пластиковых бутылок





Также используется «вода с добавлением звёздной пыли и секретных космических веществ»





По оценкам организаторов, в ракетном фестивале участвовали примерно 30 человек — всё прошло спокойно, без происшествий.







Кроме ракет участники надеялись посмотреть на звёзды в телескоп





Но из-за погоды пришлось довольствоваться только запуском пластиковых ракет





Они надеются, что в следующем году больше повезёт с погодными условиями и не будет такого ветра





«Погодные условия, к сожалению, немного подвели. Из-за сильного ветра пришлось раньше закончить мастер-класс «Ракетный фестиваль», а облачное небо помешало состояться уличной астрономии. Надеемся, в следующем году нам повезет с погодой», — добавили организаторы.







Ранее, в сам День космонавтики 12 апреля, полсотни горожан с детьми запустили в небо около 60 самодельных ракет. Научные сотрудники Института теоретической и прикладной механики СО РАН составили для участников инструкцию, как собрать ракету из пластиковой бутылки, а перед запуском каждая модель прошла технический осмотр.

