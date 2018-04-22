«За мандат себя хватай»: десятки новосибирцев вышли на митинг против домогательств депутата

Митинг против домогательств депутата прошёл спокойно, за участниками наблюдала полиция
Митинг против домогательств депутата прошёл спокойно, за участниками наблюдала полиция

Днём 22 апреля в Первомайском сквере Новосибирска начался митинг против депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого журналистки обвинили в сексуальных домогательствах.


На митинг в Первомайском сквере пришли минимум 30 человек, по оценкам корреспондента НГС. Организаторы и активные участники протестной акции выступили на сцене с большим плакатом «За мандат себя хватай».


«Когда комиссия по этике (в Госдуме. — М.М.), где даже есть новосибирский депутат Александр Карелин, ведёт себя так, будто ещё в XIX, XVIII веке, хочется им сказать, что есть один очень простой критерий <…> Незнакомый мужчина незнакомой женщине или мужчина в ситуации формального общения на работе не должен говорить ничего, что ему было бы неприятно слышать от другого более сильного, крупного мужчины в тюрьме», — сказала со сцены участница митинга, общественница Олеся Вальгер.


Участники потребовали отставки Слуцкого и пересмотра комиссии по этике Госдумы
Участники потребовали отставки Слуцкого и пересмотра комиссии по этике Госдумы


Олеся Вальгер эмоционально выступила со сцены во время митинга. Её поддержали аплодисментами 
Олеся Вальгер эмоционально выступила со сцены во время митинга. Её поддержали аплодисментами 


Сегодняшняя акция — не первый протест в Новосибирске, касающийся темы сексуальных домогательств депутата, 23 марта журналистки выходили на одиночные пикеты в центре города.


«[Собрались снова], потому что это проблема, которая касается каждого. И соответственно, чем масштабнее мероприятие, тем больше человек про это узнают, составят своё мнение о сложившейся ситуации и действиях Слуцкого. 


В резолюции мы требуем расследования всех этих случаев, [выступаем] за отставку депутата Слуцкого и членов комиссии по этике, которые высказались в пользу такого поведения»,


 — пояснила НГС организатор Хельга Пирогова.


Ранее новосибирские журналистки выходили на одиночные пикеты, сейчас участники решили собрать митинг, чтобы привлечь больше внимания к инциденту
Ранее новосибирские журналистки выходили на одиночные пикеты, сейчас участники решили собрать митинг, чтобы привлечь больше внимания к инциденту


История вокруг главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого началась в марте 2018 года. Журналистки Фарида Рустамова из «Русской службы Би-би-си», Екатерина Котрикадзе из RTVI и Дарья Жук из «Дождя» обвинили его в домогательствах.


Эти обвинения рассмотрели на закрытом заседании комиссии по вопросам депутатской этики Госдумы 21 марта — депутаты сочли, что в действиях Леонида Слуцкого не было «нарушений поведенческих норм». 


Спустя два дня, 23 марта, ситуацию вокруг Слуцкого обсудили в Новосибирском госуниверситете. Приглашённый лектор, декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков заявил студентам НГУ, что домогательства Слуцкого — это «мужская природа», и возмущённые студенты покинули его лекцию

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