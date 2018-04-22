«За мандат себя хватай»: десятки новосибирцев вышли на митинг против домогательств депутата

Митинг против домогательств депутата прошёл спокойно, за участниками наблюдала полиция

Днём 22 апреля в Первомайском сквере Новосибирска начался митинг против депутата Госдумы Леонида Слуцкого, которого журналистки обвинили в сексуальных домогательствах.







На митинг в Первомайском сквере пришли минимум 30 человек, по оценкам корреспондента НГС. Организаторы и активные участники протестной акции выступили на сцене с большим плакатом «За мандат себя хватай».







«Когда комиссия по этике (в Госдуме. — М.М.), где даже есть новосибирский депутат Александр Карелин, ведёт себя так, будто ещё в XIX, XVIII веке, хочется им сказать, что есть один очень простой критерий <…> Незнакомый мужчина незнакомой женщине или мужчина в ситуации формального общения на работе не должен говорить ничего, что ему было бы неприятно слышать от другого более сильного, крупного мужчины в тюрьме», — сказала со сцены участница митинга, общественница Олеся Вальгер.







Участники потребовали отставки Слуцкого и пересмотра комиссии по этике Госдумы





Олеся Вальгер эмоционально выступила со сцены во время митинга. Её поддержали аплодисментами





Сегодняшняя акция — не первый протест в Новосибирске, касающийся темы сексуальных домогательств депутата, 23 марта журналистки выходили на одиночные пикеты в центре города.







«[Собрались снова], потому что это проблема, которая касается каждого. И соответственно, чем масштабнее мероприятие, тем больше человек про это узнают, составят своё мнение о сложившейся ситуации и действиях Слуцкого.





В резолюции мы требуем расследования всех этих случаев, [выступаем] за отставку депутата Слуцкого и членов комиссии по этике, которые высказались в пользу такого поведения»,





— пояснила НГС организатор Хельга Пирогова.







Ранее новосибирские журналистки выходили на одиночные пикеты, сейчас участники решили собрать митинг, чтобы привлечь больше внимания к инциденту





История вокруг главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого началась в марте 2018 года. Журналистки Фарида Рустамова из «Русской службы Би-би-си», Екатерина Котрикадзе из RTVI и Дарья Жук из «Дождя» обвинили его в домогательствах.





Эти обвинения рассмотрели на закрытом заседании комиссии по вопросам депутатской этики Госдумы 21 марта — депутаты сочли, что в действиях Леонида Слуцкого не было «нарушений поведенческих норм».





Спустя два дня, 23 марта, ситуацию вокруг Слуцкого обсудили в Новосибирском госуниверситете. Приглашённый лектор, декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков заявил студентам НГУ, что домогательства Слуцкого — это «мужская природа», и возмущённые студенты покинули его лекцию.