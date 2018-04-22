Мужчина выпал из окна высотки на Залесского
Сегодня утром на улице Залесского в Заельцовском районе Новосибирска из окна выпал мужчина. Он погиб.
Мужчина выпал из окна 25-этажного дома по улице Залесского, 2/4, подтвердили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. На месте работают сотрудники полиции и следственная группа.
По словам очевидца, погибший мужчина жил в этом доме — у него осталась жена. Также очевидцы пишут, что сибиряк выпал с 23-го этажа.
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Мария Морсина
Фото из архива НГС