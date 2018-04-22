Закрытые на балконах девушки попросили помощи спасателей

Спасатели вызволили двух девушек, запертых на собственных балконах
Спасатели вызволили двух девушек, запертых на собственных балконах

Новосибирские спасатели МАСС два раза за день выезжали к девушкам, заблокированным на балконах собственных квартир.


Первый случай, когда спасатели выехали на помощь закрытой на балконе девушке, произошёл на улице Новогодней в Кировском районе. Выяснилось, что 30-летнюю сибирячку закрыл сын.


«Женщина заблокирована на балконе, просит помощи. В квартире ребёнок. Доступ в квартиру обеспечен», — рассказали спасатели в сводке, опубликованной 22 апреля. 


По их словам, двухлетний мальчик, закрывший мать, был в порядке.


На улице Кубовой в Заельцовском районе 19-летняя девушка оказалась закрыта из-за неисправного шпингалета.


«[Она] вышла на балкон, закрыла дверь, чтобы не тянуло. Щеколда упала — старого образца окна были, и эти шпингалеты, соответственно, произведённые ещё в Советском Союзе. Она оказалась закрытой и раздетой на балконе», — пояснил начальник МАСС Дмитрий Фокин.


Он отметил, что горожане оказываются заблокированными на балконах, как правило, случайно — например, когда выходят ненадолго повесить бельё.


«Сейчас ветер начинает открывать окна — появляется сквознячок, он дверь хлопнул — и [девушка] осталась без ключей, в халате и без телефона», — добавил он. Спасателей в таких случаях вызывают соседи.


На этой неделе спасатели уже выезжали к закрытым на балконах матерям. Так, 35-летняя женщина вышла на балкон третьего этажа развешать бельё. В это время её двухлетний сын повернул ручку балконной двери. Женщина оказалась заблокированной снаружи и стала замерзать.

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