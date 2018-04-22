Толпы новосибирцев нагрянули ночью в библиотеки

Тысячи новосибирцев в эту ночь развлекались в библиотеках
Тысячи новосибирцев в эту ночь развлекались в библиотеках

Вечером 21 апреля в Новосибирске стартовала седьмая массовая акция «Библионочь» — в библиотеках города тысячи горожан до ночи читали стихи, участвовали в физических экспериментах и устраивали романтические знакомства.


В этом году «Библионочь» проходила в 210 библиотеках Новосибирской области — акция началась вечером 21 апреля, а закончилась уже глубоко ночью 22 апреля. Мероприятия посвятили теме «Магия книги». Также важным направлением фестиваля в этом году стало творчество Ивана Тургенева — в честь 200-летия со дня рождения писателя, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства НСО.


В исключительную ночь в библиотеке можно было даже танцевать
В исключительную ночь в библиотеке можно было даже танцевать


Горожане участвовали в десятках мастер-классов
Горожане участвовали в десятках мастер-классов


В «Библионочи» ГПНТБ участвовали около 2600 человек, рассказали в библиотеке. В областную научную библиотеку (НГОНБ) же пришло около тысячи человек, рассказала корреспонденту НГС руководитель пресс-центра НГОНБ Ирина Паина. Они читали стихи и участвовали в множестве мастер-классов.


У каждой библиотеки была своя программа, но главной темой была «Магия книги»
У каждой библиотеки была своя программа, но главной темой была «Магия книги»


«Традиционно у нас были экскурсии, но из необычного в этом году у нас был заход в кабинет директора с библиопланёркой, обсуждали будущее библиотек. С удовольствием люди туда заходили. Ещё водили в книгохранение, в зал реставрации редких и ценных книг», — рассказала она, добавив, что посетители разошлись после полуночи.


К традиционной акции присоединились две сотни библиотек Новосибирской области
К традиционной акции присоединились две сотни библиотек Новосибирской области


Акция проходит уже в седьмой раз
Акция проходит уже в седьмой раз


Кроме того, в библиотеках устраивали эксперименты с электричеством и романтические «быстрые» знакомства и пели под караоке на всех языках мира, добавили организаторы.


Тысячи новосибирцев приходят на «Библионочь» каждый год. В прошлом году толпа горожан танцевала в библиотеках и даже устроила велосипедные заезды.

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