На АЗС появились новые ценники

В Новосибирске бензин пустился в весеннее подорожание, на АЗС «Газпромнефть» цена 92-го бензина достигла 37,45 рубля. На АЗС «Лукойл» эта марка топлива стоит 37,90 рубля.









По данным сервиса «Яндекс», средние цены на бензин неуклонно растут с 18 апреля, последнее повышение зафиксировано 21 апреля. За эти дни средняя цена бензина АИ-92 выросла с 37,25 до 37,45 рубля.









Стоимость 95-го бензина на «Газпромнефти» достигла 40,30 рубля, дизельного топлива — 42,40 рубля.





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