Баскетбол: БК «Новосибирск» потерпел поражение в полуфинале Суперлиги

Первая игра в полуфинале обернулась провалом, но у новосибирцев ещё есть шанс взять реванш
Первая игра в полуфинале обернулась провалом, но у новосибирцев ещё есть шанс взять реванш

Сегодня, 21 апреля, БК «Новосибирск» и БК «Самара» начали полуфинальную серию плей-офф. В первом матче полуфинала Суперлиги-1 новосибирцы уступили соперникам. Игра проходила в Самаре.


Встреча закончилась со счётом 81:73 (22:20, 28:13, 16:21, 15:19) в пользу хозяев площадки. Лучшим по итогам игры в новосибирской команде стал разыгрывающий Сергей Токарев — он заработал 18 очков.


«Теперь новосибирцам предстоит битва за путёвку в финал, в этой серии решающим аргументом станет не столько мастерство и класс команд, сколько характер и личное мужество игроков, которого, как показали последние игры, нашей команде не занимать», — говорится на официальном сайте БК «Новосибирск».


Следующая игра между командами состоится 23 апреля, ответные 26 и 28 апреля и, возможно, 1 мая — пятая решающая игра. Так что у новосибирцев есть все шансы отыграться и выйти в финал.


Неделю назад баскетболисты БК «Новосибирск» стали лидерами в игре с сургутской командой «Университет-Югра» в домашнем матче и вышли в полуфинал Суперлиги.


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