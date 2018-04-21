Девушка, чьи вещи нашли на Октябрьском мосту, обнаружена мёртвой

Поиски девушки заняли больше года
Поиски девушки заняли больше года

Найдено тело жительницы Новосибирска Екатерины Полетаевой, которая пропала 30 января 2017 года, сообщили поисковики На момент исчезновения ей было 28 лет.


В первые дни поисков удалось обнаружить вещи девушки на Октябрьском мосту: куртку, шапку, варежки и сумку.


«Нашли где-то в Новосибирском районе. То, что это не криминальное, — единственное, что мы знаем», — пояснил корреспонденту НГС руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк» Павел Злобин, уточнив, что подробностями не располагает.


Недавно 26-летнюю жительницу Новосибирска, которая пропала в декабре, также нашли мёртвой — тело обнаружили недалеко от места пропажи.


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