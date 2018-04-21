Футбол: ФК «Сибирь» всухую проиграл «Тюмени»
Сегодня новосибирский футбольный клуб «Сибирь» сыграл с командой «Тюмень» в матче 34 тура ФОНБЕТ-первенства России. Встреча проходила в новосибирском манеже «Заря».
Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу тюменских футболистов.
«Мы знали, насколько будет мотивирована "Тюмень", предупреждали об этом ребят. Провалили стартовый отрезок: до забитого мяча мы практически не играли в футбол — футболом это нельзя назвать. Во втором тайме удалось добавить в игровом плане и в характере. Что-то дошло до игроков, но было уже поздно», — цитирует тренера «Сибири» Евгения Обгольца официальная группа клуба в соцсети «ВКонтакте».
Почти неделю назад удача была на стороне ФК «Сибирь» — новосибирцы одержали уверенную победу над ярославским «Шинником» в 32 туре ФОНБЕТ-первенства России.
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Алёна Мартынова
Фото vk.com/sibirfc