Футбол: ФК «Сибирь» всухую проиграл «Тюмени»

Тренер «Сибири» прокомментировал игру своей команды, что «футболом это нельзя назвать»
Тренер «Сибири» прокомментировал игру своей команды, что «футболом это нельзя назвать»

Сегодня новосибирский футбольный клуб «Сибирь» сыграл с командой «Тюмень» в матче 34 тура ФОНБЕТ-первенства России. Встреча проходила в новосибирском манеже «Заря».


Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу тюменских футболистов.


«Мы знали, насколько будет мотивирована "Тюмень", предупреждали об этом ребят. Провалили стартовый отрезок: до забитого мяча мы практически не играли в футбол — футболом это нельзя назвать. Во втором тайме удалось добавить в игровом плане и в характере. Что-то дошло до игроков, но было уже поздно», — цитирует тренера «Сибири» Евгения Обгольца официальная группа клуба в соцсети «ВКонтакте».


Почти неделю назад удача была на стороне ФК «Сибирь» — новосибирцы одержали уверенную победу над ярославским «Шинником» в 32 туре ФОНБЕТ-первенства России.

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