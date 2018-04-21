Несколько десятков человек собрались в центре города и записали грустное видео про животных

Акция прошла в севере на Орджоникидце
Акция прошла в севере на Орджоникидце



21 апреля в центре Новосибирска пошёл пикет зоозащитников с требованием принять закон «Об ответственном обращении с животными» — около 70 человек выстроились с плакатами и записали грустный видеоролик.



Участники пикета пришли вместе со своими питомцами
Участники пикета пришли вместе со своими питомцами

«Мы все ждем закона о защите, об ответственном обращении с животными. Кому-то жалко животных, кто-то наоборот, против — ему не нравятся эти стаи, — объяснила цель акции специалист по связям с общественностью Ассоциации Зоозащитников Сибири Елена Скрыпник. — Закон нужен и противникам животных, и любителям животных. Зоозащитники тоже не хотят, чтобы их на улице было такое большое количество и предлагаем комплекс мер, которые позволят совершенно гуманным способом сократить численность бездомных животных».


По её словам, кроме стерилизации, добиться снижения численности бездомных животных можно комплексом мер, в том числе обязательной регистрацией питомца вне зависимости от того, породистый он или нет. Ещё одна мера, привела она пример, — наказание тех, кто просто выбросил животное на улицу.


Сегодняшний пикет проходил в рамках всероссийской акции зоозащитников. 14 апреля подобные акции прошли в Москве и других городах страны.


В марте в Новосибирске был скандал по поводу жестокого обращения с животными — охранник магазина «Мария-Ра» убил маленькую собаку ножницами


Ролик, посвящённый необходимости закона о защите животных


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