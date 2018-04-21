На площади Ленина нанесли новую разметку

Обновлённая «зебра» на площади Ленина

На дороги в центре Новосибирска нанесли новую разметку — во время работ автомобилисты стояли в пробке, так как дорожники перегородили две полосы.







Разметку наносили на пешеходном переходе возле НГУАДИ. Днём дорожники перегородили две полосы, из-за чего образовались серьёзные пробки. Также дорожники нанесли новую краску по всей проезжей части площади Ленина.





Новая разметка на площади Ленина





Разметку, как и обещали чиновники, начали наносить в конце апреля. Начальник управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк сообщил, что дорожники закупили дополнительную технику для разметки — теперь её должны наносить одновременно на большом количестве улиц, а «не тянуть до сентября».