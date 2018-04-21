Женщина умерла во время родов в новосибирском роддоме

Женщина умерла 20 апреля

39-летняя Екатерина Ульская умерла в новосибирском роддоме — у неё остались новорождённый мальчик и ещё трое детей.







Информацию об этом НГС рассказали родственники Екатерины, которые живут за границей. «20 апреля в роддоме Академгородка умерла моя племянница при родах. Она находилась в этом роддоме около десяти дней, прежде чем её там угробили, — сообщила через Facebook её тётя Светлана Романченко. — С родственниками в Новосибирске не разговаривала ещё, только получила от них сообщение. Они просто от горя не в состоянии говорить».





Екатерине было 39 лет





Мама Екатерины Ирина Быковская подтвердила НГС смерть дочери в ЦКБ СО РАН. «В родах. Начала рожать, стало падать давление. Вызвали бригаду, стали делать кесарево. Стремительный сепсис — заражение крови, отёк лёгких и куча сопутствующих. В течение нескольких часов кома и смерть», — рассказала женщина.







У женщины остались новорождённый ребёнок и ещё трое детей





По её словам, Екатерина наблюдалась у гинеколога и в роддом пришла несколько дней назад без схваток. «У неё все анализы были нормальные. Единственное, что она немножко перехаживала свой срок две недели. Ну вы знаете, женщины часто перехаживают, — пояснила Ирина Быковская. — Ребёнка удалось спасти. Но у неё осталось четверо детей —16 лет, 6 лет, 5 лет и новорождённый Ванечка. Стараюсь держаться, потому что у меня внуки маленькие — мне их нужно поднимать».





В ЦКБ СО РАН отказались комментировать ситуацию. В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что по этому случаю пока нет информации, которую могут озвучить.





