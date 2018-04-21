Женщина умерла во время родов в новосибирском роддоме

Женщина умерла 20 апреля 
Женщина умерла 20 апреля 

39-летняя Екатерина Ульская умерла в новосибирском роддоме — у неё остались новорождённый мальчик и ещё трое детей. 


Информацию об этом НГС рассказали родственники Екатерины, которые живут за границей. «20 апреля в роддоме Академгородка умерла моя племянница при родах. Она находилась в этом роддоме около десяти дней, прежде чем её там угробили, — сообщила через Facebook её тётя Светлана Романченко. — С родственниками в Новосибирске не разговаривала ещё, только получила от них сообщение. Они просто от горя не в состоянии говорить».


Екатерине было 39 лет
Екатерине было 39 лет


Мама Екатерины Ирина Быковская подтвердила НГС смерть дочери в ЦКБ СО РАН. «В родах. Начала рожать, стало падать давление. Вызвали бригаду, стали делать кесарево. Стремительный сепсис — заражение крови, отёк лёгких и куча сопутствующих. В течение нескольких часов кома и смерть», — рассказала женщина.


У женщины остались новорождённый ребёнок и ещё трое детей
У женщины остались новорождённый ребёнок и ещё трое детей


По её словам, Екатерина наблюдалась у гинеколога и в роддом пришла несколько дней назад без схваток. «У неё все анализы были нормальные. Единственное, что она немножко перехаживала свой срок две недели. Ну вы знаете, женщины часто перехаживают, — пояснила Ирина Быковская. — Ребёнка удалось спасти. Но у неё осталось четверо детей —16 лет, 6 лет, 5 лет и новорождённый Ванечка. Стараюсь держаться, потому что у меня внуки маленькие — мне их нужно поднимать».


В ЦКБ СО РАН отказались комментировать ситуацию. В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что по этому случаю пока нет информации, которую могут озвучить. 


В марте жительница Новосибирска Анастасия Бровкина умерла после родов в ГКБ № 25

Прочтений: 5882
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (25)25
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено