Странный предмет заставил сотрудников «Ленты» объявить тревогу и вывести покупателей

Полиция сообщила, что опасности нет
Полиция сообщила, что опасности нет

«Ленту» на Гусинобродском шоссе эвакуировали из-за подозрительного предмета — выяснилось, что его забыл один из покупателей.


«В 40-й кабинке для вещей мы с девушкой увидели странный предмет. Банка "Бондюэль", обернутая полиэтиленовым пакетом и скотчем. Я сообщил на ресепшен, девушка позвонила охране, а мы дальше пошли за покупками, — рассказал корреспонденту в переписке «ВКонтакте» очевидец Стас Самосенко. — Минут через 5 прозвучала пожарная сигнализация. Хотел вещи забрать, но эти кабинки опечатали, и охрана никого не пускала».


По его словам, эвакуация была около часа назад, посетители стояли на улице минут тридцать.


«Нашли забытую ёмкость с продуктами. Там ведёрко или коробка картонная, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Никакой опасности обнаруженный предмет не представляет».


В апреле уже несколько раз новосибирцев эвакуировали из крупных зданий — 19 апреля эвакуировали ТЦ «Версаль», в этот же день была тревога в бизнес-центре Double Hill при отеле Hilton

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