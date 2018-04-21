Трассу под Новосибирском заволокло дымом

Автомобилисты ничего не видят, когда проезжают место пожара
Автомобилисты ничего не видят, когда проезжают место пожара

Трассу М52 («Чуйский тракт») в Новосибирской области заволокло дымом — видимость на дороге практически нулевая.


По наблюдению корреспондента, дым на трассе за Искитимом в южном направлении. Очевидцы в соцсетях сообщают, что горит трава возле посёлка Ложок. Пожарные работают на месте происшествия.


«В Новосибирской области ситуация с природными пожарами неблагоприятная. Люди сжигают мусор и прошлогоднюю траву, невзирая на ветреную погоду, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Государственные инспекторы по пожарному надзору вышли в массовые рейды, чтобы обезопасить садовые общества и населённые пункты».


В МЧС также напомнили, что тем, кто разводит костры не по правилам безопасности, грозит штраф. Какой именно и как правильно разводить костры, можно прочитать в прошлогоднем материале НГС. 


Чуйский тракт — в районе Искитима 


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