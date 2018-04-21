Ленин, царь и Богатков: в Новосибирске помыли памятники

Чистка памятника Ленину

В день субботника в Новосибирске помыли несколько памятников — по традиции Александру III на набережной, Ленину — на площади Ленина и у университета водного транспорта. Памятник Борису Богаткову почистили по новой технологии.





Памятники чистят щётками под струями воды





Работы начались 21 апреля с 9:00.





На площади Ленина помыли весь ансамбль





Чистка памятников уже стала традицией в день субботника — запылённые памятники царей и вождей моют водяными струями.





Памятники чистят каждый год





Рабочие начали чистить памятники с 9:00





В «Горзеленхозе» уточнили, что также будут мыть бюст Покрышкину, стелу на Сибревкома и бюсты в сквере Героев Революции.





Мойка памятника Ленину на одноимённой площади





Памятник Ленину помыли на площади Ленина и у университета водного транспорта.







Помывка памятника Ленину в парке университета водного транспорта





Как рассказали в мэрии, памятник Борису Богаткову чистили по новым технологиям.





Памятник Богаткову почистили в день субботника





«Метод мягкого бластинга, который постепенно приходит на смену пескоструйным способам очистки поверхностей, позволяет удалить загрязнения и обеспечивает долгосрочный эффект.





Новая технология называется «метод мягкого бластинга»





Он подходит для проведения тонких реставрационных работ без создания пыли, что особенно актуально в городских условиях. Таким способом можно удалять гарь, следы атмосферных осадков, грязь, краску, ржавчину и другие загрязнения», — пояснили в мэрии.





Метод подходит для тонких реставрационных работ





В прошлом году эту технологию использовали при чистке парапетов Михайловской набережной от граффити и решёток — от ржавчины.





Чистка памятника Борису Богаткову





21 апреля в Новосибирске проходит общегородской субботник — первые лица города и области уже подмели пыль и убрали мусор, а волонтёры провели акцию для нерадивых собаководов.