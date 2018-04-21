Ленин, царь и Богатков: в Новосибирске помыли памятники

Чистка памятника Ленину
Чистка памятника Ленину

В день субботника в Новосибирске помыли несколько памятников — по традиции Александру III на набережной, Ленину — на площади Ленина и у университета водного транспорта. Памятник Борису Богаткову почистили по новой технологии. 


Памятники чистят щётками под струями воды
Памятники чистят щётками под струями воды


Работы начались 21 апреля с 9:00. 


На площади Ленина помыли весь ансамбль
На площади Ленина помыли весь ансамбль


Чистка памятников уже стала традицией в день субботника — запылённые памятники царей и вождей моют водяными струями.


Памятники чистят каждый год
Памятники чистят каждый год


Рабочие начали чистить памятники с 9:00
Рабочие начали чистить памятники с 9:00


В «Горзеленхозе» уточнили, что также будут мыть бюст Покрышкину, стелу на Сибревкома и бюсты в сквере Героев Революции. 


Мойка памятника Ленину на одноимённой площади
Мойка памятника Ленину на одноимённой площади


Памятник Ленину помыли на площади Ленина и у университета водного транспорта. 


Помывка памятника Ленину в парке университета водного транспорта
Помывка памятника Ленину в парке университета водного транспорта


Как рассказали в мэрии, памятник Борису Богаткову чистили по новым технологиям. 


Памятник Богаткову почистили в день субботника
Памятник Богаткову почистили в день субботника


«Метод мягкого бластинга, который постепенно приходит на смену пескоструйным способам очистки поверхностей, позволяет удалить загрязнения и обеспечивает долгосрочный эффект.


Новая технология называется «метод мягкого бластинга»
Новая технология называется «метод мягкого бластинга»


Он подходит для проведения тонких реставрационных работ без создания пыли, что особенно актуально в городских условиях. Таким способом можно удалять гарь, следы атмосферных осадков, грязь, краску, ржавчину и другие загрязнения», — пояснили в мэрии. 


Метод подходит для тонких реставрационных работ
Метод подходит для тонких реставрационных работ


В прошлом году эту технологию использовали при чистке парапетов Михайловской набережной от граффити и решёток — от ржавчины. 


Чистка памятника Борису Богаткову


21 апреля в Новосибирске проходит общегородской субботник — первые лица города и области уже подмели пыль и убрали мусор, а волонтёры провели акцию для нерадивых собаководов

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