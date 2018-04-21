Пропавшую в декабре рыжеволосую девушку нашли мёртвой

Девушка возвращалась домой из гостей
Девушка возвращалась домой из гостей

26-летнюю жительницу Новосибирска, которая пропала в декабре, нашли мёртвой — тело обнаружили недалеко от места пропажи.


Как сообщили в поисковом отряде «Маяк», Ирину Гулину нашли вчера недалеко от того места, где она пропала. Были ли следы насильственной смерти на теле девушки, пока не известно. «Нашли недалеко от места пропажи», — уточнил руководитель ДПСО «Маяк» Павел Злобин. 


Ирина Гулина пропала в Кольцово — в тот день она возвращалась домой из гостей. 

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