Пропавшую в декабре рыжеволосую девушку нашли мёртвой

Девушка возвращалась домой из гостей

26-летнюю жительницу Новосибирска, которая пропала в декабре, нашли мёртвой — тело обнаружили недалеко от места пропажи.







Как сообщили в поисковом отряде «Маяк», Ирину Гулину нашли вчера недалеко от того места, где она пропала. Были ли следы насильственной смерти на теле девушки, пока не известно. «Нашли недалеко от места пропажи», — уточнил руководитель ДПСО «Маяк» Павел Злобин.







Ирина Гулина пропала в Кольцово — в тот день она возвращалась домой из гостей.