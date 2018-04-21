Пропавшую в декабре рыжеволосую девушку нашли мёртвой
26-летнюю жительницу Новосибирска, которая пропала в декабре, нашли мёртвой — тело обнаружили недалеко от места пропажи.
Как сообщили в поисковом отряде «Маяк», Ирину Гулину нашли вчера недалеко от того места, где она пропала. Были ли следы насильственной смерти на теле девушки, пока не известно. «Нашли недалеко от места пропажи», — уточнил руководитель ДПСО «Маяк» Павел Злобин.
Ирина Гулина пропала в Кольцово — в тот день она возвращалась домой из гостей.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Анна Богданова
Фото из архива НГС