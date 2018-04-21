Локоть и Травников вышли на улицы подметать пыль и грести мусор

Андрей Травников принял участие в субботнике на набережной
Андрей Травников принял участие в субботнике на набережной


Первые лица города и области вышли на традиционный субботник — мэр Анатолий Локоть в компании начальников двух департаментов подмели пыль на парковке у цирка, а врио губернатора Андрей Травников убрал мусор на набережной.


Мэр Анатолий Локоть подметает пыль на парковке у цирка
Мэр Анатолий Локоть подметает пыль на парковке у цирка


«Идея сегодняшнего субботника заключается в том, чтобы постараться придорожную инфраструктуру, на которой накопилось очень много песка, грязи с колёс, убрать. Почему здесь только ручной труд. Технике сюда очень трудно зайти, — отметил мэр Анатолий Локоть после того, как подмёл пыль на парковке возле цирка. 


Начальник департамента благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Юрий Сердюк
Начальник департамента благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Юрий Сердюк


— Этот карман мы специально освободили от машин. А вот рядом убрать — это большие проблемы. Поэтому приходится ту часть, которая примыкает к поребрикам, убирать вручную. Делают это рабочие, которых мы привлекаем. Но их количество совершенно недостаточное, чтобы сделать это быстро. Поэтому цель сегодняшнего субботника — вот так массово и, если хотите, показать в этом пример новосибирцам борьбы с той самой пылью, которая является бичом для нас в весенний период».


Врио губернатора Андрей Травников поучаствовал в уборке набережной
Врио губернатора Андрей Травников поучаствовал в уборке набережной


Подметать пыль на парковке мэру помогли начальник департамента транспорта Роман Дронов и начальник департамента благоустройства и озеленения города Юрий Сердюк. 


По словам Дронова, в ближайшие три дня весь собранный за субботник мусор должны вывезти на полигоны. Организациям будут выдавать специальные талоны на вывоз.


Традиционный городской субботник проходит 21 апреля
Традиционный городской субботник проходит 21 апреля


В это же время на субботник вышел врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников — он убирал территорию Михайловской набережной. 


Мэр на субботнике


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