Новосибирцы с плакатами и флагами вышли в Первомайский сквер требовать справедливости

Очередная акция обманутых дольщиков

В Первомайском сквере прошёл очередной митинг обманутых дольщиков — люди вышли на улицу с жёлтыми флагами и резкими лозунгами.







Это очередная акция людей, которые не могут оформить свои квартиры. Летом они объявляли голодовку. Жители заключили предварительные договоры с генподрядчиком строительства, но так и не дождались оформления по всем правилам — подробнее о бедах почти 200 покупателей квартир на улице Тульской, 80 и 82 НГС писал в своих репортажах.





Подобные акции инициативная группа проводит регулярно





20 апреля проблему обманутых дольщиков в сибирских городах обсудили на совещании в полпредстве. В 2017 году в список «проблемных» в Новосибирской области попали ещё три дома, сообщили в Сибирском окружном информационном центре.

