Новосибирцы с плакатами и флагами вышли в Первомайский сквер требовать справедливости
В Первомайском сквере прошёл очередной митинг обманутых дольщиков — люди вышли на улицу с жёлтыми флагами и резкими лозунгами.
Это очередная акция людей, которые не могут оформить свои квартиры. Летом они объявляли голодовку. Жители заключили предварительные договоры с генподрядчиком строительства, но так и не дождались оформления по всем правилам — подробнее о бедах почти 200 покупателей квартир на улице Тульской, 80 и 82 НГС писал в своих репортажах.
20 апреля проблему обманутых дольщиков в сибирских городах обсудили на совещании в полпредстве. В 2017 году в список «проблемных» в Новосибирской области попали ещё три дома, сообщили в Сибирском окружном информационном центре.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Анна Богданова
Фото Елены Гурьяновой