Фонтан в Первомайском сквере начали заполнять водой
Фонтан в Первомайском сквере Новосибирска начали наполнять водой — пока он работает в тестовом режиме, специалисты будут смотреть, нет ли неисправностей в системе.
«Это тестовые пуски. Проверяем, вдруг прорвало трубу и под землёй размывает всё. По интенсивности потока мы понимаем, так это или нет, — рассказал директор «Горфонтана» Валерий Науменко. — Мы наполним его и будем смотреть, не треснула ли там чаша и т.д., не спускает ли вода, там сто тонн воды заливается, даже больше».
Если всё исправно, фонтан могут запустить раньше. Остальные городские фонтаны, кроме речного, будут готовы к работе примерно на неделю раньше, чем в прошлые годы, отметил Науменко. Пока ночью минусовые температуры, фонтаны заливают кипятком.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Анна Богданова
Фото Марии Морсиной