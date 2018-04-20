Фонтан в Первомайском сквере начали заполнять водой

Специалисты проверяют исправность фонтана
Специалисты проверяют исправность фонтана

Фонтан в Первомайском сквере Новосибирска начали наполнять водой — пока он работает в тестовом режиме, специалисты будут смотреть, нет ли неисправностей в системе. 


«Это тестовые пуски. Проверяем, вдруг прорвало трубу и под землёй размывает всё. По интенсивности потока мы понимаем, так это или нет, — рассказал директор «Горфонтана» Валерий Науменко. — Мы наполним его и будем смотреть, не треснула ли там чаша и т.д., не спускает ли вода, там сто тонн воды заливается, даже больше». 


Если всё исправно, фонтан могут запустить раньше. Остальные городские фонтаны, кроме речного, будут готовы к работе примерно на неделю раньше, чем в прошлые годы, отметил Науменко. Пока ночью минусовые температуры, фонтаны заливают кипятком

Прочтений: 883
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено