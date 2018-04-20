На почте стали брать деньги за оплату коммунальных платежей

Теперь за коммунальные платежи «Горводоканалу» на почте надо отдавать лишние 30 рублей
Теперь за коммунальные платежи «Горводоканалу» на почте надо отдавать лишние 30 рублей

В новосибирском отделении «Почты России» начали брать дополнительные деньги с тех, кто пришёл оплачивать воду, — комиссия за один платёж составляет 30 рублей.


«Истек срок действия договора с МУП "Горводоканал" по сбору платежей населения. В адрес МУП направлено письмо о пролонгации договора, ответ на него не получен, — объяснил ситуацию руководитель направления по корпоративным связям сибирского филиала ФГУП «Почта России» Антон Калтыгин. — До 2015 года расходы УФПС компенсировал "Горводоканал"».


Он уточнил, что на почте по-прежнему можно оплачивать услуги «Горводоканала», но только с комиссией за перевод средств в размере 30 рублей.


Однако несколько дней назад корреспонденту НГС вообще не удалось заплатить за воду: деньги у него не взяли, сославшись на расторгнутый договор с «Горводоканалом», и посоветовали платить через отделение банка.


В свою очередь, в «Горводоканале» это назвали вынужденной мерой: с прошлого года они работают по новому закону, который не позволяет заключать договоры с несколькими организациями, как было до сих пор. То есть сейчас ведомство работает только с биллинговой системой «Город».


«Жители могут оплачивать через банки, через кассы управляющих компаний, через интернет-банки, через банковские терминалы, систему автоплатежа, биллинговую систему "Город" и так далее, — объяснил корреспонденту начальник службы водосбыта МУП «Горводоканал» Александр Лейбович. — Но по большому счёту ФГУП "Почта России" на сегодняшний день имеет возможность вести приём платежей без взимания дополнительной комиссии с потребителей, через биллинговые системы». 


Однако, как сообщил анонимный источник в «Почте России», почта может не брать деньги с населения, а договориться делить комиссионные с системой «Город». Сейчас, по его информации, «Горводоканал» платит «Городу» за услугу по сбору денег гораздо меньше, чем до апреля платил почте.


На «Почте России» есть много услуг, в том числе торговля сувенирами. Например, в феврале здесь начали продавать шоколадки под брендом «Почта России» — компания запустила новый вид товаров вместе с кондитерской фабрикой «Победа».

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