Правительство решило поднять цены на права и регистрацию машин

Правительство РФ одобрило законопроект, предусматривающий повышение государственных пошлин за совершение регистрационных действий и выдачу водительских прав. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Причина — растущие затраты бюджета.







«Законопроектом предлагается изменить соразмерно фактическим затратам федерального бюджета размеры государственных пошлин за выдачу национального водительского удостоверения, государственную регистрацию транспортных средств», — так объясняется целесообразность закона в тексте постановления.





Сообщается, что пошлина за регистрацию автомобиля вырастет с 800 до 1500 рублей. Права подорожают с 2000 до 3000 рублей. Вскоре законопроект поступит в Государственную думу для одобрения депутатами.







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