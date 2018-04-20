«Райффайзенбанк» возобновил работу в Новосибирске
Райффайзенбанк восстановил работу интернет-сервисов и банкоматов в Новосибирске.
«Большинство сервисов работают в штатном режиме, — сообщили в региональном центре «Сибирский» АО «Райффайзенбанк».
Сбои в работе Райффайзенбанка начались утром 20 апреля по всей России. Клиенты в течение дня не могли зайти в мобильное приложение и онлайн-банк, кроме того, не работали банкоматы. Специалисты отметили, что технический сбой произошёл внутри сети и не связан с блокировками Роскомнадзора.
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Кирилл Шматков
Фото Густаво Зырянова