«Райффайзенбанк» возобновил работу в Новосибирске

Банкоматы снова заработали
Банкоматы снова заработали

Райффайзенбанк восстановил работу интернет-сервисов и банкоматов в Новосибирске.


«Большинство сервисов работают в штатном режиме, — сообщили в региональном центре «Сибирский» АО «Райффайзенбанк». 


Сбои в работе Райффайзенбанка начались утром 20 апреля по всей России. Клиенты в течение дня не могли зайти в мобильное приложение и онлайн-банк, кроме того, не работали банкоматы. Специалисты отметили, что технический сбой произошёл внутри сети и не связан с блокировками Роскомнадзора. 

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