«Райффайзенбанк» возобновил работу в Новосибирске

Сбои в работе Райффайзенбанка начались утром 20 апреля по всей России . Клиенты в течение дня не могли зайти в мобильное приложение и онлайн-банк, кроме того, не работали банкоматы. Специалисты отметили, что технический сбой произошёл внутри сети и не связан с блокировками Роскомнадзора.

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Кирилл Шматков

Фото Густаво Зырянова