Новосибирцам разослали SMS о резком усилении ветра

МЧС начало SMS-рассылку жителям Новосибирской области о неблагоприятной погоде.


«Днём 21 апреля по Новосибирской области ожидается скорость ветра 7–12 м/с, местами порывы до 20 м/с», — предупреждают спасатели. 


Такие сообщения начали приходить новосибирцам во второй половине пятницы, 20 апреля
Такие сообщения начали приходить новосибирцам во второй половине пятницы, 20 апреля


Несмотря на сильный ветер, синоптики дали вполне благоприятный прогноз на ближайшие выходные — температура в городе поднимется до +18 градусов, плюсовой станет и ночная температура.

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