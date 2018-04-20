Новосибирцам разослали SMS о резком усилении ветра
МЧС начало SMS-рассылку жителям Новосибирской области о неблагоприятной погоде.
«Днём 21 апреля по Новосибирской области ожидается скорость ветра 7–12 м/с, местами порывы до 20 м/с», — предупреждают спасатели.
Несмотря на сильный ветер, синоптики дали вполне благоприятный прогноз на ближайшие выходные — температура в городе поднимется до +18 градусов, плюсовой станет и ночная температура.
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Иван Жежер
Фото Стаса Соколова