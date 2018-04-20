Простили миллион: суд снизил компенсацию сибирячке, чья дочь умерла в больнице после родов

Надежда Рязанцева умерла после родов летом 2015 года

Новосибирский областной суд уменьшил компенсацию родственникам 32-летней Надежды Рязанцевой, которая умерла после родов в городской клинической больнице № 25 .







Суд апелляционной инстанции изменил решение Калининского районного суда, который в 2016 году обязал больницу № 25 выплатить семье умершей роженицы крупную компенсацию морального вреда. Теперь вместо 6 миллионов рублей семья умершей сможет получить только 5 миллионов, рассказала корреспонденту НГС представитель истцов Юлия Стибикина.







Как ранее рассказывала Юлия Стибикина, 30 июня 2015 года в городской клинической больнице № 25 32-летняя Надежда Рязанцева родила дочь. После родов состояние женщины ухудшилось, и она умерла. В качестве официальной причины смерти, подтверждённой новосибирскими экспертами, было указано попадание околоплодных вод в кровь роженицы. Но родственники умершей обратились в суд с гражданским иском к больнице и заказали независимую экспертизу в санкт-петербургском «Бюро судебно-медицинской экспертизы».



Петербургские эксперты пришли к выводу, что женщина погибла по другой причине — от сильной кровопотери, которую можно было предотвратить.







«Таким образом, получается, что врачи пропустили кровотечение у Рязанцевой, и в связи с их бездействием она умерла», — отмечала Юлия Стибикина.







В итоге в августе 2016 года Калининский районный суд признал вину больницы в смерти Надежды Рязанцевой и частично удовлетворил иск родственников погибшей.





По решению первой инстанции, больница должна была компенсировать семье материальный и моральный вред — всего около 6,1 миллиона рублей.





По 1,8 миллиона рублей должны получить дочь и муж погибшей, 2 миллиона рублей должна была получить её мать и 150 тысяч рублей — её брат. Кроме того, суд решил, что больница должна будет сначала выдать девочке 148,8 тысячи рублей за потерю кормильца, а потом каждый месяц платить по 14 875 рублей, пока она не закончит учёбу.







По словам Юлии Стибикиной, городская клиническая больница № 25 не признала свою вину в смерти роженицы и попыталась обжаловать решение Калининского районного суда. По инициативе ответчика была проведена ещё одна судебно-медицинская экспертиза. Свои выводы насчёт смерти Надежды Рязанцевой представили московские специалисты из Российского Центра судебно-медицинской экспертизы.





Для проведения новый экспертизы потребовалось время — судебный процесс приостановили на полтора года и возобновили только этой весной, следует из карточки дела на сайте облсуда.







Сегодня, 20 апреля, суд завершился. Как пояснила Юлия Стибикина, апелляционная инстанция оставила решение районного суда в силе, но при этом снизила сумму компенсации морального вреда, которая причитается матери умершей женщины.







«Суд сегодня задавал вопросы, как она себя чувствует, как она вообще переживает [горе]. Но поскольку суд на своё усмотрение удовлетворяет [иски о компенсации морального вреда], в принципе я была готова к тому, что снизит», — прокомментировала Юлия Стибикина.







Подтвердили уменьшение суммы компенсации и в приёмной председателя Новосибирского областного суда. «Изменилась сумма только в отношении мамы умершей: районный суд взыскал два миллиона, а здесь снизили сумму до одного», — сообщили корреспонденту НГС в облсуде.







С сегодняшнего дня решение по иску вступило в законную силу — теперь семья умершей сможет начать получать присуждённую компенсацию. Как пояснил корреспонденту НГС муж умершей женщины Михаил Рязанцев, пока он не получил от больницы ни денег, ни извинений.





«То есть у нас никакого вообще за эти больше чем два с половиной года диалога не было», — добавил истец.







По словам Михаила Рязанцева, позиция областного суда его в целом устраивает и он ждал окончания гражданского процесса, чтобы начать добиваться уголовного наказания для медицинского персонала.







«Честно говоря, я не знаю, что там получится, но мы шли к этому», — сообщил мужчина.





