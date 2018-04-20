Простили миллион: суд снизил компенсацию сибирячке, чья дочь умерла в больнице после родов
Новосибирский областной суд уменьшил компенсацию родственникам 32-летней Надежды Рязанцевой, которая умерла после родов в городской клинической больнице
Суд апелляционной инстанции изменил решение Калининского районного суда, который в 2016 году обязал больницу
Как ранее рассказывала Юлия Стибикина, 30 июня 2015 года в городской клинической больнице
Петербургские эксперты пришли к выводу, что женщина погибла по другой причине — от сильной кровопотери, которую можно было предотвратить.
«Таким образом, получается, что врачи пропустили кровотечение у Рязанцевой, и в связи с их бездействием она умерла», — отмечала Юлия Стибикина.
В итоге в августе 2016 года Калининский районный суд признал вину больницы в смерти Надежды Рязанцевой и частично удовлетворил иск родственников погибшей.
По решению первой инстанции, больница должна была компенсировать семье материальный и моральный вред — всего около 6,1 миллиона рублей.
По 1,8 миллиона рублей должны получить дочь и муж погибшей, 2 миллиона рублей должна была получить её мать и 150 тысяч рублей — её брат. Кроме того, суд решил, что больница должна будет сначала выдать девочке 148,8 тысячи рублей за потерю кормильца, а потом каждый месяц платить по
По словам Юлии Стибикиной, городская клиническая больница
Для проведения новый экспертизы потребовалось время — судебный процесс приостановили на полтора года и возобновили только этой весной, следует из карточки дела на сайте облсуда.
Сегодня, 20 апреля, суд завершился. Как пояснила Юлия Стибикина, апелляционная инстанция оставила решение районного суда в силе, но при этом снизила сумму компенсации морального вреда, которая причитается матери умершей женщины.
«Суд сегодня задавал вопросы, как она себя чувствует, как она вообще переживает [горе]. Но поскольку суд на своё усмотрение удовлетворяет [иски о компенсации морального вреда], в принципе я была готова к тому, что снизит», — прокомментировала Юлия Стибикина.
Подтвердили уменьшение суммы компенсации и в приёмной председателя Новосибирского областного суда. «Изменилась сумма только в отношении мамы умершей: районный суд взыскал два миллиона, а здесь снизили сумму до одного», — сообщили корреспонденту НГС в облсуде.
С сегодняшнего дня решение по иску вступило в законную силу — теперь семья умершей сможет начать получать присуждённую компенсацию. Как пояснил корреспонденту НГС муж умершей женщины Михаил Рязанцев, пока он не получил от больницы ни денег, ни извинений.
«То есть у нас никакого вообще за эти больше чем два с половиной года диалога не было», — добавил истец.
По словам Михаила Рязанцева, позиция областного суда его в целом устраивает и он ждал окончания гражданского процесса, чтобы начать добиваться уголовного наказания для медицинского персонала.
«Честно говоря, я не знаю, что там получится, но мы шли к этому», — сообщил мужчина.
В юридическом отделе городской клинической больницы
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Ольга Хмелевская
Фото предоставлено Михаилом Рязанцевым