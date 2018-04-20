Мэрия Новосибирска решила забрать себе три участка для скверов и бульваров

Сегодня на бульваре на улице Виктора Уса можно строить магазины
Сегодня на бульваре на улице Виктора Уса можно строить магазины

Городские власти намерены узаконить существующие скверы, парки и бульвары в Новосибирске — постановления об изъятии трёх участков опубликованы в документах мэрии вечером 19 апреля.


Участки расположены в Кировском, Октябрьском и Советском районах. Зелёные зоны на них должны появиться по уже принятым проектам планировок этих территорий.


В частности, в Кировском районе на улице Виктора Уса официальный статус бульвара получит участок площадью больше 5 тысяч кв. м напротив домов на улице Петухова, 14/2 и 14/4. По данным публичной кадастровой карты, сегодня на нём разрешено строить объекты торговли.


В Советском районе статус сквера получит зелёная зона между домами на улице Сиреневой, 33 и 41, её площадь — почти 6,67 тысячи кв. м. Ещё один участок власти изымают на улице Федосеева — он находится между зданием супермаркета и домом на Бориса Богаткова, 183. При этом участок между жилым домом и дорогой, на котором сегодня растут сосны, по данным публичной кадастровой карты, не учтён.


Ранее активисты добились отмены проекта по застройке поймы реки Ельцовки в Нижней Ельцовке и спасли от сноса часть леса

Прочтений: 2734
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (21)21
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено