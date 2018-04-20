Переделают после зимы: на улице Ленина раскопали большую яму

Яма появилась после обеда рядом с домом на улице Ленина, 8. «Зимой на этом участке ремонтировали трубопровод, специалистами "Теплосетей" был выполнен обязательный в таких случаях вариант так называемого "зимнего благоустройства". В данный момент происходит благоустройство уже в постоянном, окончательном варианте», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СГК, которой принадлежит новосибирская энергетическая компания «СИБЭКО». Пока движение на перекрёстке частично ограничено. Работы должны закончить уже сегодня вечером. Несколько дней назад из-за работ по прокладке новой теплотрассы перекопали улицу рядом с зоопарком .

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Иван Жежер

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