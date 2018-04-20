Переделают после зимы: на улице Ленина раскопали большую яму

Днём 20 апреля рабочие сняли асфальт на перекрёстке улиц Ленина и Советской
Днём 20 апреля рабочие сняли асфальт на перекрёстке улиц Ленина и Советской

На пересечении улиц Ленина и Советской в центре Новосибирска днём 20 апреля раскопали асфальт.


Яма появилась после обеда рядом с домом на улице Ленина, 8.

«Зимой на этом участке ремонтировали трубопровод, специалистами "Теплосетей" был выполнен обязательный в таких случаях вариант так называемого "зимнего благоустройства". В данный момент происходит благоустройство уже в постоянном, окончательном варианте», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СГК, которой принадлежит новосибирская энергетическая компания «СИБЭКО». 

Пока движение на перекрёстке частично ограничено. Работы должны закончить уже сегодня вечером. 

Несколько дней назад из-за работ по прокладке новой теплотрассы перекопали улицу рядом с зоопарком.

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