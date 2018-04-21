Небо засветилось: приехавший на гастроли цирк шапито включил прожекторы возле «Сибирского Молла»

Свет от прожекторов цирка





Барнаульский цирк шапито Демидовых, который снова приехал в Новосибирск на гастроли, включил прожекторы над «Сибирским Моллом» — два года назад администрацию оштрафовали за использование лазерных установок.







По наблюдению корреспондента, лазерную установку включили вечером 20 апреля. Цирковой шатёр начали устанавливать ещё в среду — для этого перекрыли часть парковки у «Сибирского Молла». Накануне в администрации торгового центра уточнили, что новосибирские гастроли цирка продлятся до середины мая.







Цирк Демидовых не первый раз в Новосибирске. Два года назад администрацию цирка оштрафовали за использование лазерных установок и прожекторов — как пояснили в транспортной прокуратуре, это могло ослепить пилотов пролетающих самолётов.





