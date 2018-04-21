Небо засветилось: приехавший на гастроли цирк шапито включил прожекторы возле «Сибирского Молла»
Барнаульский цирк шапито Демидовых, который снова приехал в Новосибирск на гастроли, включил прожекторы над «Сибирским Моллом» — два года назад администрацию оштрафовали за использование лазерных установок.
По наблюдению корреспондента, лазерную установку включили вечером 20 апреля. Цирковой шатёр начали устанавливать ещё в среду — для этого перекрыли часть парковки у «Сибирского Молла». Накануне в администрации торгового центра уточнили, что новосибирские гастроли цирка продлятся до середины мая.
Цирк Демидовых не первый раз в Новосибирске. Два года назад администрацию цирка оштрафовали за использование лазерных установок и прожекторов — как пояснили в транспортной прокуратуре, это могло ослепить пилотов пролетающих самолётов.
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Анна Богданова
Фото и видео Александра Ощепкова