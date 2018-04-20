Только для детей: в Новосибирске открылся магазин с книгами одного издательства

В торгово-развлекательном центре «Галерея Новосибирск» сегодня, 20 апреля, открылся первый за Уралом магазин детского издательства Clever .





Магазин разместился в детской зоне ТЦ, по соседству с магазинами игрушек и детской одежды





Магазин Clever открылся на третьем этаже ТРЦ в зоне детских товаров. По соседству расположены магазины детской одежды, обуви, игрушек и др. Торговая точка совсем не велика — порядка 30 кв. м, на которых разместились около 800 наименований книжек.





Книги распределены не по авторам и темам, а по возрастным категориям. Кроме обычных книг в магазине можно купить книжки-игрушки, книги-загадки и т.д., а также настольные игры.







Книги на полках распределены по возрастам





Всё, что продается в магазине, выпущено издательством Clever. Магазин в Новосибирске — это только четвёртая фирменная торговая точка такого рода в стране. Два таких же магазина работают в Москве, ещё один — в Санкт-Петербурге.





Кроме книг в магазине можно купить настольные игры





Clever — первая в Новосибирске попытка открыть книжный магазин, ориентированный исключительно на детей. В целом же детскую литературу и настольные игры можно купить в столичной сети «Читай-Город» (12 торговых точек), в магазинах новосибирской компании «Аристотель» («Марк Аврелий», «Плиний Старший», BookLook и других).







Один из самых последних новых крупных книжных магазинов в Новосибирске также открылся в торговом центре — в зоне фуд-корта, где, кроме него, пока не работает ни один арендатор.