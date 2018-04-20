«Диктуйте цифры с карты»: мошенники пытались вытянуть из сибирячки деньги в обмен на визу в США

США действительно разыгрывают статус резидента, но участие в розыгрыше бесплатное
США действительно разыгрывают статус резидента, но участие в розыгрыше бесплатное

Жительница Новосибирска Хельга Пирогова столкнулась с мошенничеством при участии в программе США Diversity Visa — ежегодной лотерее, в рамках которой разыгрывается статус постоянного жителя страны. Свой разговор с мошенницей девушка опубликовала в социальной сети «ВКонтакте».


Звонок поступил вечером 17 апреля с номера, который зарегистрирован в Нью-Йорке. Разговор длился около 7 минут: сначала с автоответчиком, который сообщил, что девушке звонят, чтобы помочь зарегистрироваться в госпрограмме США Green Card Lottery, затем с сотрудницей колл-центра, представившейся Еленой.


Женщина сперва задавала уточняющие вопросы о семейном положении, уровне образования и знании английского языка Пироговой, затем попросила назвать среднемесячный доход семьи и предупредила, что для оплаты анкеты необходима банковская карта международного образца, и попросила назвать первую цифру её номера, чтобы уточнить систему для проведения платёжных операций. Стоимость регистрации анкеты, по её словам, составляет 333 доллара США, которые можно выплатить в рассрочку.


«Сейчас для того, чтобы активировать вашу анкету, мы свяжемся с кредитной компанией для того, чтобы получить подтверждение на оплату. Таким образом мы сможем перейти на следующий этап и заполнить все данные вашей анкеты», — сообщила Елена.


После этого она попросила Хельгу Пирогову уточнить, большими или маленькими буквами написаны на карте её имя и фамилия, что написано первым и до какого года действует её карта.


«Посмотрите, пожалуйста, на карте фигурируют 16 цифр, которые разбиты на 4 группы по 4 цифры. Начиная с первой цифры, продиктуйте мне 16 цифр группами по 4», — попросила она после ответа.


Когда девушка высказала сомнение в том, что может разглашать такие данные, звонок оборвался.


После отказа сообщить данные банковской карты звонок оборвался


По словам Хельги Пироговой, она действительно заполняла анкету участника розыгрыша визы в США около 4 лет назад. «Попалась на глаза ссылка, уехать не очень хотелось, но как шанс получить в лотерее Green Card — почему бы нет, просто интересно было», — пояснила она, отметив, что сайт был похож на официальный.


Она призналась, что сперва не заподозрила обмана: звонок застал её на рабочем месте, и «времени на аналитику у мозга не было». Но её насторожило, что доход попросили указать не годовой, как принято в США, а месячный, и что с неё потребовали оплату до регистрации анкеты в программе.


Управляющий партнёр юридической компании «ЭКВИ» Кирилл Кузнецов, прослушав запись разговора, отметил, что, судя по некоторым особенностям в речи, звонили действительно из США. «И пока не запросили CVC — то в принципе тоже вполне возможный вариант запроса из сервиса», — заметил он.


В ближайшем к Новосибирску консульстве США в Екатеринбурге запрос НГС проигнорировали. Корреспонденту НГС дозвониться по номеру, с которого звонили Хельге Пироговой, не удалось — номер постоянно занят. 


Между тем, судя по информации онлайн-сервиса «Найти номер», с него достаточно часто поступают звонки с предложением зарегистрировать анкету на получение грин-карты — пользователи оценивают степень опасности мошенничества на 80%. При этом, как следует из отзывов, запрашиваемая сумма может варьироваться от 200 долларов США до нескольких тысяч.


Государственная программа США Diversity Visa проводится с 1990 года и ежегодно разыгрывает несколько тысяч иммигрантских виз. Регистрация в программе бесплатная и проводится, как правило, в октябре, розыгрыш — в мае. Оплата пошлины возможна только после подтверждённого выигрыша. В конце прошлого года президент США Дональд Трамп призвал к отмене лотереи: в 2010 году по этой программе в страну приехал гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов, устроивший терракт на Манхэттене.


Ранее в апреле новосибирцев предупредили о мошенниках, которые притворяются работниками «Новосибирскэнергосбыта» и предлагают заменить счётчики по стоимости, в три раза превышающей рыночную

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