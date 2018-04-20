Водитель мусоровоза вылетел из кабины и погиб под колёсами КАМАЗа на Бердском шоссе (обновлено)

От полученных травм водитель мусоровоза скончался на месте
От полученных травм водитель мусоровоза скончался на месте

Днём 20 апреля на Бердском шоссе в Первомайском районе Новосибирска столкнулись мусоровоз и КАМАЗ — от удара водитель мусоровоза вылетел из кабины и попал под колёса КАМАЗа.


ДТП произошло около 13:20 недалеко от остановки «Звёздная».


По информации в социальных сетях, на место происшествия почти сразу же приехали врачи скорой помощи, но водитель мусоровоза от полученных травм скончался на месте.


«Ехала в 3-4 машинах от них, увидела только столб пыли. Позвонила в 112. Навстречу ехала скорая, девушка из скорой сразу побежала туда. Пробку создавать не стала, видела, что помощь оказывают. Очень страшно, прямо на глазах и нет человека», — рассказала корреспонденту НГС очевидица последствий аварии Ирина.


На месте работают сотрудники ГИБДД
На месте работают сотрудники ГИБДД


По данным сервиса Яндекс.Пробки на Бердском шоссе в сторону Бердска от разъезда Иня до места аварии растянулась серьёзная пробка. Скорость потока не превышает 5 километров в час. 


«Сейчас там плотный поток машин, ничего не видно. В момент аварии стоял ужасный грохот и пыль поднялась, видно было из окна», — рассказала корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте» местная жительница Екатерина.


Из-за ДТП образовалась значительная пробка
Из-за ДТП образовалась значительная пробка


После публикации, инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков пояснил, что, по предварительным данным, водитель мусоровоза двигался со стороны Матвеевки в сторону города по правому ряду. В районе остановки «Звёздная» он попытался развернуться в сторону Матвеевки, но столкнулся с КАМАЗом, ехавшим слева от него.


«КАМАЗ совершил столкновение с МАЗом, от чего водитель мусоровоза 1957 года рождения вылетел из кабины и попал под колёса гружёного КАМАЗа. На месте работают сотрудники ГИБДД и представитель Следственного комитета. Все причины и обстоятельства аварии устанавливаются», — пояснил корреспонденту НГС Владислав Савченков.


Очевидцы сняли последствия аварии из салона маршрутки


Вечером 19 апреля в Советском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП: в опрокинувшейся «Хонде Цивик» погиб 39-летний мужчина.

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