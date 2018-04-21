Давайте убирать: в центре города прошла акция по воспитанию некультурных собаководов

В парке за оперным театром прошла акция, посвящённая культурному выгулу собак





В Новосибирске проходит акция «Давайте убирать за собаками», цель которой — в очередной раз донести до собаководов, что на улице нужно убирать за своими питомцами. Мероприятие организовали благотворительный фонд «Варежка» совместно с департаментом энергетики и ЖКХ города — в парке за оперным театром собрались «люди, которым небезразлично, в каком городе они живут», чтобы убрать территорию.









«С одной стороны, мы видим, что стало больше людей, которые убирают за своими животными, которые приучаются к культурному выгулу, — рассказала представитель благотворительного фонда «Варежка» Анна Верниковская. — Но тем не менее эта проблема очень актуальна для нашего города. Особенно по весне, когда всё тает и всё становится видно.





Так выглядит табличка с инструкцией для владельцев собак





Даже если один человек не убирает за своей собакой, за зиму может накопиться приличное количество отходов».





В акции приняли участие около 100 человек





По подсчётам организаторов, в акции приняли участие около 100 человек, которые убрали сквер и расставили таблички. На информационных табличках нарисованы картинки, показывающие, как убирать за своим питомцем во время прогулки.







Волонтёры и работники ЖКХ очистили сквер за оперным театром





О том, что это нужно делать всегда, говорят уже много лет. Но убирают за собаками чаще волонтёры во время субботника. Для жителей некоторых районов даже поставили специальные стойки с одноразовыми пакетами для таких случаев, правда, обычного пакета для этого вполне достаточно.