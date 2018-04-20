Авария полностью парализовала движение по Тёщиному языку

В столкновении никто не пострадал
В столкновении никто не пострадал

Днём 20 апреля на улице Троллейной в левобережье Новосибирска столкнулись грузовик Dаеwoo и легковой автомобиль «Шкода» — из-за ДТП движение по улицам Хилокской и Троллейной полностью парализовало.


Авария случилась около 12:20 недалеко от АЗС «Новосибирскнефтетрейд».


«Пострадавших нет, автомобили просто притёрлись. Оба автомобиля двигались со стороны улицы Хилокской в сторону улицы Троллейной. Из-за аварии движение полностью парализовало», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


Согласно сервису Яндекс.Пробки пробка растянулась от Хилокского рынка до перекрёстка улицы Троллейной с улицей Немировича-Данченко. Скорость движения автомобилей на этом участке дороги не превышала 3 км/ч.


Авария полностью парализовала движение по Тёщиному языку


Немногим ранее на пересечении улиц Немировича-Данченко и Станиславского на границе Кировского и Ленинского районов Новосибирска отключились светофоры: из-за этого также собралась значительная пробка. 

Прочтений: 1601
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено