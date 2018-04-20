Авария полностью парализовала движение по Тёщиному языку

В столкновении никто не пострадал

Днём 20 апреля на улице Троллейной в левобережье Новосибирска столкнулись грузовик Dаеwoo и легковой автомобиль «Шкода» — из-за ДТП движение по улицам Хилокской и Троллейной полностью парализовало.







Авария случилась около 12:20 недалеко от АЗС «Новосибирскнефтетрейд».





«Пострадавших нет, автомобили просто притёрлись. Оба автомобиля двигались со стороны улицы Хилокской в сторону улицы Троллейной. Из-за аварии движение полностью парализовало», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





Согласно сервису Яндекс.Пробки пробка растянулась от Хилокского рынка до перекрёстка улицы Троллейной с улицей Немировича-Данченко. Скорость движения автомобилей на этом участке дороги не превышала 3 км/ч.









Немногим ранее на пересечении улиц Немировича-Данченко и Станиславского на границе Кировского и Ленинского районов Новосибирска отключились светофоры: из-за этого также собралась значительная пробка.