Авария полностью парализовала движение по Тёщиному языку
Днём 20 апреля на улице Троллейной в левобережье Новосибирска столкнулись грузовик Dаеwoo и легковой автомобиль «Шкода» — из-за ДТП движение по улицам Хилокской и Троллейной полностью парализовало.
Авария случилась около 12:20 недалеко от АЗС «Новосибирскнефтетрейд».
«Пострадавших нет, автомобили просто притёрлись. Оба автомобиля двигались со стороны улицы Хилокской в сторону улицы Троллейной. Из-за аварии движение полностью парализовало», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Согласно сервису Яндекс.Пробки пробка растянулась от Хилокского рынка до перекрёстка улицы Троллейной с улицей Немировича-Данченко. Скорость движения автомобилей на этом участке дороги не превышала 3 км/ч.
Немногим ранее на пересечении улиц Немировича-Данченко и Станиславского на границе Кировского и Ленинского районов Новосибирска отключились светофоры: из-за этого также собралась значительная пробка.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено Владиславом Савченковым (1), скриншот yandex.ru/maps (2)