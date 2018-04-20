Видео: побитую воронами сову вылечили и выпустили на волю под Новосибирском

Орнитологи вылечили и выпустили трёх сов с сотрясением мозга под Новосибирском. Видео с выпуском последней совы появилось в группе «Новосибирского центра реабилитации хищных птиц» 20 апреля.


Птицу отбили от стаи ворон
Птицу отбили от стаи ворон


«Во вторник мне позвонили и сказали, что стая ворон прессует сову во дворах на улице Римского-Корсакова. У длиннохвостой неясыти обнаружилась черепно-мозговая травма — мы её откормили и выпустили вчера», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского ЦХРП Алиса Богомолова.


Днём ранее на волю выпустили ещё двух неясытей, которые поступили с сотрясением с 1 по 7 апреля. Одна из них пострадала на трассе, другая также подралась со стаей ворон.


«Совы и врановые враждуют всю жизнь, при любом удобном случае стая ворон будет прессовать сову», — сказала Алиса Богомолова. После начала периода гнездования у ворон любой чужак поблизости может быть атакован пернатыми, предупредила она.


Неясыти повезло в драке, утверждают орнитологи


Хищные птицы также начинают вить гнёзда, и центр реабилитации хищных птиц готовится к летнему сезону. Орнитологи проведут благотворительный семинар «Солянка по-научному» о помощи хищным птицам и птенцам 22 апреля в ДК Октябрьской революции по адресу улица Ленина, 24. Лекции и фотосессии с хищными птицами начнутся с 14:00.


Стаю белых пуночек — полярных птиц — заметили в понедельник под Новосибирском. После зимовке в регионе они направлялись в тундру.  

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