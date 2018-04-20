Новосибирцы столкнулись со сбоями в работе Райффайзенбанка

Сбои в работе банка клиенты отметили 20 апреля

В работе Райффайзенбанка в Новосибирске произошёл сбой — клиенты столкнулись с трудностями при проведении операций через интернет и приложения.







«У нас технический сбой. Сейчас мы делаем всё, чтобы восстановить работу», — коротко сообщили корреспонденту НГС в региональном центре «Сибирский» АО «Райффайзенбанк». По срокам решения проблемы специалисты банка сориентировать не смогли.







Приложение Raiffeisen для смартфонов выдаёт пользователям ошибку: «Вход в систему временно недоступен». Ошибку выдаёт и сервис «Райффайзен Онлайн». При этом по картам можно расплачиваться, но SMS-уведомления клиентам не приходят.





В отделении банка на Урицкого, 20 не работают банкоматы — такая же проблема по всей России, сообщили корреспонденту НГС сотрудники банка





После того как Роскомнадзор заблокировал мессенджер Telegram, он начал блокировать и другие IP-адреса, которые Telegram использовал для обхода блокировки. Под блокировку попали и те адреса, которые не были связаны с мессенджером. В Райффайзенбанке отметили, что сбои в работе с блокировками Роскомнадзора не связаны.