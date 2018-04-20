Новосибирцы столкнулись со сбоями в работе Райффайзенбанка
В работе Райффайзенбанка в Новосибирске произошёл сбой — клиенты столкнулись с трудностями при проведении операций через интернет и приложения.
«У нас технический сбой. Сейчас мы делаем всё, чтобы восстановить работу», — коротко сообщили корреспонденту НГС в региональном центре «Сибирский» АО «Райффайзенбанк». По срокам решения проблемы специалисты банка сориентировать не смогли.
Приложение Raiffeisen для смартфонов выдаёт пользователям ошибку: «Вход в систему временно недоступен». Ошибку выдаёт и сервис «Райффайзен Онлайн». При этом по картам можно расплачиваться, но SMS-уведомления клиентам не приходят.
После того как Роскомнадзор заблокировал мессенджер Telegram, он начал блокировать и другие IP-адреса, которые Telegram использовал для обхода блокировки. Под блокировку попали и те адреса, которые не были связаны с мессенджером. В Райффайзенбанке отметили, что сбои в работе с блокировками Роскомнадзора не связаны.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Кирилл Шматков
Фото Густаво Зырянова (1), Кирилла Шматкова (2)