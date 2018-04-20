Красные волны в небе: власти Новосибирска заказали салют на День Победы

Золотые фейерверки запускают в финале
Золотые фейерверки запускают в финале

Новосибирское муниципальное учреждение «Городская дирекция творческих программ» заказала салют в День Победы за 500 тысяч рублей. Конкурс для единственного поставщика был объявлен 19 апреля на сайте госзакупок.


Согласно документам закупки, в небо запустят 60 ядер Shell диаметром 2,5 дюйма, каждое из которых оставляет 96 падающих точек. Также будут запущены 100 трёхдюймовых и 40 четырёхдюймовых ядер Shell. Самые крупные ядра салюта — пятидюймовые Shell, их планируется закупить 35 шт.


«Каждый год у нас проходит большой фестиваль фейерверков на День города, и жюри выбирает лучших среди компаний из Москвы, Новосибирска и других городов. С победителем мы заключаем соглашение о проведении фейерверка на День города, компания со второго места организует салют на 9 Мая», — рассказала корреспонденту НГС начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова.


В этом году салют на 9 Мая проведёт компания «Большой праздник-Сибирь» по классической схеме: запускать фейерверк будут из Первомайского сквера. Ожидается, что салют начнётся в 21:50 и продлится 7 минут.


«В этом году салют будет проходить при музыкальном сопровождении, пиротехники пишут сценарий. Мы постараемся залпами подчеркнуть отдельные моменты музыкального произведения», — рассказал коммерческий директор компании «Большой праздник-Сибирь» Андрей Кузаков.


Обычно салют начинается с запуска 4-дюймовых ядер, затем запускают 3-дюймовые и 2,5 дюймовые шары. Пиротехники накладывают один запуск на другой, чтобы создать в небе красочную картину. Специалисты перечислили закупленные эффекты разных калибров: это красные, зелёные, серебряные пионы с серебряным мерцанием, хризантемы с голубыми звёздами и серебряным, красные пестики с синим и серебром, красные волны с синим цветением. Золотые и разноцветные пестики расцветут в небе на финальных этапах.


В прошлом году салют начался на 10 минут позже заявленного времени — в 22:00. Горожане наблюдали более 800 залпов разноцветных «пальм», «пионов», «хризантем» и других фигур в течение 7 минут.

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