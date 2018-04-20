На Немировича-Данченко погасли светофоры: собирается пробка

На перекрёстке улиц Станиславского и Немировича-Данченко погас светофор
На перекрёстке улиц Станиславского и Немировича-Данченко погас светофор

Днём 20 апреля на пересечении улиц Немировича-Данченко и Станиславского на границе Кировского и Ленинского районов Новосибирска отключились светофоры.


Отметка о том, что светофоры на перекрёстке не работают, появилась на Яндекс.Картах около 11:20. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ) корреспонденту НГС подтвердили, что светофор не работает.


«Заявка дежурному поступила в 11:00. По свидетельствам очевидцев, там рядом идут работы, может, повредили кабель. Наша бригада выехала, причину в ближайшее время установим», — пояснили корреспонденту НГС в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.


Согласно сервису Яндекс.Пробки, на улице Немировича-Данченко (в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев) образовался затор, скорость движения автомобилей не превышает 7 км/ч.


На Немировича-Данченко погасли светофоры: собирается пробка


Один из последних сбоев в работе светофоров был в начале апреля: в утренний час пик пробки собрались из-за сломавшихся светофоров на площади Труда.

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