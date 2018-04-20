Мэр Локоть пообещал закатать в асфальт яму на Котовского

Дорожники периодически пытаются уничтожить эту яму, но она появляется вновь
Дорожники периодически пытаются уничтожить эту яму, но она появляется вновь


Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал в 2018 году основательно отремонтировать участок дороги на улице Котовского, где располагается непобедимая яма.


«До сих пор там проводился ямочный ремонт, в этом году принято решение отремонтировать около 300 метров дороги. В середине мая будут завершены конкурсные процедуры, определён подрядчик. Таким образом на ближайшие несколько лет мы решим эту проблему», — сообщил глава города на совещании по дорожному ремонту.


Как уточнили в пресс-центре мэрии, на участке улицы Котовского от Геодезической до Блюхера сложный рельеф и нет ливневой канализации. При минусовых температурах асфальт рвётся, и на дороге появляются ямы, поэтому мэр попросил дорожников поднять уровень покрытия на этом участке и по возможности исправить сложный рельеф дороги.


Знаменитая яма на перекрёстке Котовского и Геодезической впервые попала в СМИ в 2015 году, когда новосибирские водители массово повредили здесь колёса своих машин. На следующий год у ямы появился аккаунт в Twitter. В 2017 году жители Новосибирска собрались у ямы, чтобы поздравить её с днем рождения. Совсем недавно рядом с ней установили импровизированную мемориальную доску. А на этой неделе яма появилась на картах Google — её включили в категорию «туристическая достопримечательность». После того как публикации об этом появились в средствах массовой информации, яма с карты исчезла.

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