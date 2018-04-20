Летевший в Иркутск самолёт сел в Новосибирске из-за заболевшего пассажира

Пассажиру стало плохо во время полёта
Пассажиру стало плохо во время полёта

Утром 20 апреля самолёт авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Иркутск, совершил посадку в Новосибирске.


«По решению экипажа в связи с самочувствием одного из пассажиров», — прокомментировали корреспонденту НГС причину посадки в пресс-службе аэропорта Толмачёво.


В пресс-службе уточнили, что Boeing 737-800 сел в Новосибирске в 5:46.


«Своевременно к посадке воздушного судна были вызваны бригады скорой помощи города Оби и Новосибирска. Пассажир доставлен в одно из лечебных учреждений города Новосибирска», — пояснили в Толмачёво, добавив, что к месту назначения борт снова вылетел в 7:14.

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