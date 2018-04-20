Взял напрокат и продал: мужчину отправляют под суд за торговлю арендованным Hyundai Solaris

После продажи машина перестала заводиться — каршеринговая компания дистанционно заблокировала её двигатель
После продажи машина перестала заводиться — каршеринговая компания дистанционно заблокировала её двигатель

В Новосибирске полиция закончила расследовать уголовное дело в отношении мужчины, который взял в аренду Hyundai Solaris и продал его жителю Барнаула. 


«Установлено, что в середине января 37-летний мужчина обратился в каршеринговую компанию и заключил договор аренды иномарки на срок почти два с половиной года с ежедневной арендной платой в размере 1400 рублей. Впрочем, пользоваться машиной, а тем более возвращать её владельцу злоумышленник не собирался. Сигнал тревоги прозвучал ровно через неделю. Установленная в автомобиле навигационная система показала, что Hyundai покинул пределы зоны, в которой разрешалось его использование, и находится в Барнауле», — описали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


В полиции пояснили, что специальная программа дистанционно заблокировала двигатель машины. Вскоре «маячок» показал, что иномарку перевезли на станцию техобслуживания. О случившемся представители компании сообщили в полицию, и полицейские действительно обнаружили арендованный Hyundai Solaris в Алтайском крае.


«Как выяснилось, корейский седан был продан одному из жителей краевого центра. Когда машина перестала заводиться, мужчина перегнал ее на СТО для диагностики и ремонта», — рассказали в полиции.


Позже полицейские разыскали подозреваемого, который взял машину в аренду в каршеринговой компании: мужчина скрывался в Кемеровской области. Его задержали на съёмной квартире.


«Полицейским Кузбасса задержанный оказался хорошо знаком. С 2001 года он пять раз привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, в том числе за кражи, растрату и мошенничество», — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.


В ведомстве уточнили, что сейчас задержанный мужчина в СИЗО. Ему предъявили обвинение в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Расследование дела уже завершилось, скоро обвиняемого отдадут под суд.


По данным справочника 2ГИС, сейчас услуги каршеринга в Новосибирске оказывают четыре компании. Первые из них начали работать в городе в конце 2017 года.

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