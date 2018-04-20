Новосибирские спецназовцы со снайперскими винтовками стали лучшими в округе

Летом новосибирцы отправятся на международные соревнования в Казахстан
Летом новосибирцы отправятся на международные соревнования в Казахстан

Снайперы спецназа Центрального военного округа из Новосибирска победили в отборочном этапе соревнований снайперских пар «Золотой филин».


Соревнования проходили в Самарской области в течение недели. 


«Победу одержали военнослужащие из Сибири. Они показали лучшее время и результат в состязаниях по стрельбе из различных видов снайперского оружия на максимальные дальности. Разведчикам предстояло пройти 10 испытаний в условиях, приближенных к боевым», — сообщили в пресс-службе ЦВО.


Экспертная комиссия оценивала не только меткость снайперов, но и их разведывательную, огневую и тактико-специальную подготовку.


В пресс-службе ЦВО отметили, что новосибирские снайперы в июне поедут в Казахстан, где примут участие в международных соревнованиях снайперов армейского спецназа.


Вчера под Новосибирском начались масштабные учения лётчиков Центрального военного округа — по тревоге подняли экипажи боевых вертолётов Ми-24 «Крокодил» и Ми-8АМТШ «Терминатор».

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