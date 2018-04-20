На Большевистской столкнулись четыре автомобиля: собралась пробка в сторону центра

По словам очевидцев, в столкновении никто не пострадал
По словам очевидцев, в столкновении никто не пострадал

Утром 20 апреля на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись Toyota Corolla, Subaru XV, BMW и «Газель».


По информации очевидцев, ДТП произошло около 8:10 недалеко от АЗС «Газпронефть-Новосибирск».


«Я вот только сейчас мимо проезжал. Там, видимо, без пострадавших, но по отбойникам их раскидало. Из-за аварии встал в пробку», — рассказал корреспонденту НГС очевидец последствий аварии Александр.



По данным сервиса Яндекс.Пробки, около 9 часов утра скорость движения на этом участке не превышала 7 км/ч.


Пробка растянулась почти на три километра
Пробка растянулась почти на три километра


Вечером 19 апреля в Советском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП: в опрокинувшейся «Хонде Цивик» погиб 39-летний мужчина.

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