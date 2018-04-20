На Большевистской столкнулись четыре автомобиля: собралась пробка в сторону центра
Утром 20 апреля на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись Toyota Corolla, Subaru XV, BMW и «Газель».
По информации очевидцев, ДТП произошло около 8:10 недалеко от АЗС «Газпронефть-Новосибирск».
«Я вот только сейчас мимо проезжал. Там, видимо, без пострадавших, но по отбойникам их раскидало. Из-за аварии встал в пробку», — рассказал корреспонденту НГС очевидец последствий аварии Александр.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, около 9 часов утра скорость движения на этом участке не превышала 7 км/ч.
Вечером 19 апреля в Советском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП: в опрокинувшейся «Хонде Цивик» погиб 39-летний мужчина.
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Александр Сильченко
Скриншот видео (1), yandex.ru/maps (2)
Видео предоставлено очевидцем