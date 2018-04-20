На Бердском шоссе перевернулась «Хонда»: водитель погиб

Фото с места происшествия
Фото с места происшествия

Вечером 19 апреля в Советском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП: в опрокинувшейся «Хонде Цивик» погиб 39-летний мужчина.


Авария случилась в 21:05 между Академгородком и Нижней Ельцовкой.


«Водитель 1979 года рождения (стаж у него с 2000 года) на автомобиле Honda Civic двигался по Бердскому шоссе со стороны проспекта Строителей в сторону улицы Лесосечной и <…> совершил опрокидывание на правую по ходу движения обочину», — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.


Инспектор уточнил, что, судя по повреждениям, машина перевернулась несколько раз. Водитель «Хонды» погиб на месте — его тело нашли возле машины. Он вылетел из салона во время аварии, так как предположительно не был пристёгнут, пояснил Владислав Савченков. Больше в опрокинувшейся машине никого не было.


В конце марта Suzuki Swift перевернулся на крышу после ДТП на улице Георгия Колонды. Но последствия той аварии были куда менее трагическими: по словам аваркомов, никто не пострадал.

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