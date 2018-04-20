Мэр Локоть запретил фурам въезжать в Новосибирск

Фурам нельзя будет ездить по Новосибирску целый месяц
Фурам нельзя будет ездить по Новосибирску целый месяц

С 23 апреля в Новосибирске начнёт действовать весеннее ограничение на въезд тяжёлого транспорта.


Мэр Анатолий Локоть ограничил большегрузам въезд в город до 22 мая, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

«Это сделано в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности автомобильных дорог города Новосибирска в период весенних неблагоприятных природно-климатических условий», — объяснили в мэрии.

Ограничение распространяется на автомобили с нагрузкой на ось более шести тонн. Для машин, которые везут технологические грузы (например, бетон и асфальтобетон) и специальную технику (железнодорожные контейнеры, автокраны, автопогрузчики, автогрейдеры, экскаваторы), ограничение действует, если их нагрузка на ось превышает семь тонн.

При этом ограничение не распространяется на международные перевозки грузов и пассажирские перевозки, на перевозки продуктов, животных, лекарств, топлива, семян, удобрений и почты. Также по городским дорогам по-прежнему смогут ездить машины военных и автомобили, которые везут грузы для ликвидации стихийных бедствий и ЧС.


В прошлом месяце фура застряла под железнодорожным мостом рядом со станцией метро «Гагаринская» — из-за этого по Красному проспекту растянулась внушительная пробка.

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